Fluglinie macht Kehrtwende:„Jambo“ darf nach Hause

Doch seit die Geschichte des Tirolers die Herzen der „Krone“-Leser ergriffen hat, konnte sich das Blatt zum Guten wenden: Die Lufthansa machte eine Kehrtwende und zog das Pitbull-Verbot zurück. Andere Fluglinien meldeten sich sogar freiwillig, um das Trio wieder nach Hause zu befördern. „Ich kann es kaum glauben, ich denke, bald sind wir wieder zu Hause“, freut sich Daniel.