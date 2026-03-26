Fluglinie macht Kehrtwende:„Jambo“ darf nach Hause

Großer „Krone“-Erfolg: Nach dem Bericht über Daniel L. hätte die Hilfsbereitschaft unserer Leserschaft nicht größer sein können – der Heimreise des Trios dürfte bald nichts mehr im Wege stehen.
Na endlich! Der Fall Daniel L. – der Tiroler sitzt mit seinen vierbeinigen Gefährten „Jambo“ und „Emma“ in Thailand fest – nimmt langsam Fahrt auf. Nachdem die „Krone“ über das herzzerreißende Schicksal des Trios berichtet hatte, folgte ein regelrechter Ansturm an Hilfe – auf Instagram ging der Beitrag über den Pitbull und sein Herrchen sogar viral.
Wie berichtet, brach Daniel gemeinsam mit seinen vierbeinigen Gefährten „Emma“ und „Jambo“ vor einigen Monaten nach Thailand auf. Zuvor trafen den 48-Jährigen gleich mehrere Schicksalsschläge. Zuerst pflegte er jahrelang seine Großmutter bis zu ihrem Tod. Danach wurde seine Mutter schwer krank, auch sie verstarb. „Ich habe sonst keine Familie mehr, nur noch meine zwei Hunde“.
Fluglinie macht nach Bericht Kehrtwende
Als Daniel wieder die Heimreise antreten wollte, spielte die Fluglinie dann aber plötzlich nicht mehr mit. Der Grund: Sein Pitbull „Jambo“. Für Anwältin Astrid Wagner völlig unerklärlich, immerhin transportierte die Lufthansa das Trio auch ins Urlaubsparadies.
Doch seit die Geschichte des Tirolers die Herzen der „Krone“-Leser ergriffen hat, konnte sich das Blatt zum Guten wenden: Die Lufthansa machte eine Kehrtwende und zog das Pitbull-Verbot zurück. Andere Fluglinien meldeten sich sogar freiwillig, um das Trio wieder nach Hause zu befördern. „Ich kann es kaum glauben, ich denke, bald sind wir wieder zu Hause“, freut sich Daniel.
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