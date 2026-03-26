Barca-Profi kippte sich Alkohol in Trinkflasche

Wechsel bereut

2020 hatte Hleb im Arsenal-Podcast „In Lockdown“ auf seine Zeit bei Barca angesprochen gemeint: „Ich kann es noch immer nicht verstehen, warum ich da hingegangen bin. Ich weiß nicht, was passiert ist und was mich zu dieser Entscheidung bewogen hat. Ich hatte (bei Arsenal, Anm.) Freunde, ich liebte es, mit dem Trainer zusammenzuarbeiten, ich spielte für eines der besten Teams, ich hatte eigentlich alles.“ Diente der Alkohol in der Trinkflasche vielleicht auch, um Frust zu bewältigen?