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Ex-Kollege verrät:

Barca-Profi kippte sich Alkohol in Trinkflasche

La Liga
26.03.2026 07:20
2008 wechselte Alexander Hleb von Arsenal zu Barcelona.
2008 wechselte Alexander Hleb von Arsenal zu Barcelona.(Bild: AFP/JAIME REINA )
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Longdrink statt Elektrolyte? Wie sein ehemaliger Teamkollege Albert Dalmau in einem Podcast verriet, soll sich Ex-Barca-Profi Alexander Hleb während der Saisonvorbereitung 2009 gerne auch einmal ein Schüsschen Alkohol in die Trinkflasche geleert haben. 

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„Er wusste, dass er in zwei oder drei Tagen abreisen würde, und in der typischen Gatorade-Flasche war zwar Gatorade, aber er hatte auch noch etwas Alkohol hinzugefügt“, plauderte Dalmau bei „Montiliving“ über den Belarussen aus. Tatsächlich wurde Hleb kurz darauf an Stuttgart verliehen, in den Jahren darauf folgten weitere Leihgeschäfte mit Birmingham und Wolfsburg.

So richtig Fuß fassen konnte der Offensivprofi bei den Katalanen nie, wohl auch deshalb nahm der mittlerweile 44-Jährige die Getränkeregeln in Barcelona nicht so ernst. 

Alexander Hleb wurde in Barcelona nie glücklich.
Alexander Hleb wurde in Barcelona nie glücklich.(Bild: AFP/Ed Jones )

Wechsel bereut
2020 hatte Hleb im Arsenal-Podcast „In Lockdown“ auf seine Zeit bei Barca angesprochen gemeint: „Ich kann es noch immer nicht verstehen, warum ich da hingegangen bin. Ich weiß nicht, was passiert ist und was mich zu dieser Entscheidung bewogen hat. Ich hatte (bei Arsenal, Anm.) Freunde, ich liebte es, mit dem Trainer zusammenzuarbeiten, ich spielte für eines der besten Teams, ich hatte eigentlich alles.“ Diente der Alkohol in der Trinkflasche vielleicht auch, um Frust zu bewältigen?

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