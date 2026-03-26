Verwahrloste Katzen: 28 von 29 Weibchen trächtig

61 verwahrloste Tiere wurden, wie berichtet, in der Weststeiermark abgenommen – und das Elend ist hier noch größer als gedacht. 28 der 29 weiblichen Tiere sind auch trächtig.
Die 61 Tiere waren auf nur 25 Quadratmetern gehalten worden, „sie sind in erbärmlichem Zustand, verwahrlost, mangelernährt, haben Krankheiten, vor allem durch die Inzucht“, so die Tierschützer Ingrid und Michael Stracke vom Tierschutzverein „Purzel & Vicky“.
„Trotz der medizinischen Versorgung jetzt und der verbesserten Umstände bei uns haben wir nicht viel Hoffnung, dass sie lange überleben.“ Auch nicht die Babys, die noch kommen dürften. Von den 61 Tieren sind 28 Katzen trächtig ...
Abgenommen hat die armen Tiere der Amtstierarzt – „zu spät?“, fragen sich da Leser. Nein, sagt die Behörde energisch. „Wir haben schon im Februar 2022 eine Kontrolle gemacht und Auflagen erteilt“, so Bezirkshauptfrau Doris Bund.
„Damals waren es zehn bis zwölf gut versorgte Katzen.“ Nach einer Kontrolle im Juni 2024 wurden erneut Maßnahmen angeordnet, die nachweislich erfüllt worden wären, „daher gab es 2025 keine Kontrolle“.
Jetzt hätte die Behörde, sogar von sich aus, eine neuerliche Kontrolle gemacht, um die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu überprüfen. Bund: „Mit dieser Eskalation konnte einfach niemand rechnen.“ Sie bittet generell, Meldung zu erstatten, wenn Nachbarn oder Anrainern schlechte Tierhaltung auffällt!
Die Kosten für das Tierheim explodieren. Wer helfen möchte:
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