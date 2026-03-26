Widhölzl bilanziert: „Definitiv nicht so stabil“

Seine eigene Zukunft will er demnächst mit dem ÖSV besprechen. „Mein Vertrag läuft bis Ende April, und ich möchte eigentlich schon, dass wir vor der Saisonanalyse das auch fixieren für alle Beteiligten. Es laufen ja alle Trainerverträge aus. Meine Bereitschaft ist da, mir macht es extrem viel Spaß. Den Jungs macht es auch Spaß, die habe ich auch gefragt, ob sie noch wollen. Von dem her hängt es jetzt eigentlich am ÖSV.“ Dass der in Deutschland scheidende Stefan Horngacher nach Österreich zurückkehrt, glaubt Widhölzl eher nicht. „Seine Familie ist in Deutschland, ich glaube, dass er eher im deutschen System bleiben wird.“