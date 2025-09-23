Polizist und Soldat retten Frau in letzter Sekunde

Im Kaffeehaus brach eine Frau bewusstlos zusammen: Kreislaufstillstand! Rasch waren Ersthelfer zur Stelle, die Patientin (63) wurde wiederbelebt
So schnell kann ein lebensbedrohlicher Notfall eintreten! Wenn das Kreislaufsystem plötzlich ausfällt, hört das Herz auf zu schlagen, kein Blut wird mehr durch die Adern gepumpt. Alarmstufe Rot, jede Sekunde zählt. In diese besorgniserregende Situation ist vergangenen Freitag eine 63-Jährige in einem Kaffeehaus in Güssing im Burgenland geraten. Die Kundin hat einen Kreislaufstillstand erlitten, sackte in sich zusammen. Die Aufregung war groß, sofort kam die Rettungskette in Gang.
Bei der Polizei ging der Notruf über einen möglichen Defi-Einsatz gegen 14.15 Uhr ein. Prompt machten sich Beamte auf den Weg zum Einsatzort. Fast zeitgleich schrillten bei einem Soldaten über die Team-Österreich-Lebensretter-App die Alarmglocken. Korporal Marcel Kloiber hatte gerade Dienstschluss und wollte die Montecuccoli-Kaserne verlassen. Ohne zu zögern, änderte der ausgebildete Rettungssanitäter seine Freizeitpläne und eilte zur Patientin, nur wenige Straßen weit entfernt.
63-Jährige erlitt Kreislaufstillstand im Kaffeehaus
In kürzester Zeit waren die Ersthelfer zur Stelle. „Beim Eintreffen im Kaffeehaus fanden wir die Frau bewusstlos vor“, schilderte ein Polizist. Im Nu sei klar gewesen, dass die 63-Jährige einen Kreislaufstillstand erlitten habe. Während der Beamte lebensrettende Sofortmaßnahmen einleitete, kam schon Marcel Kloiber dazu und unterstützte den Polizisten.
Gemeinsam koordinierten die zwei minutenlang die Herzdruckmassage, bis der Notarzt die Hilfsaktion nahtlos übernehmen und fortsetzen konnte. „Die 63-Jährige war völlig unerwartet kollabiert und ist bewusstlos umgefallen“, wie die Ermittlungen ergaben. Dank des raschen Einsatzes des Polizisten und des Soldaten konnte der kritische Gesundheitszustand der Frau durch den Notarzt stabilisiert werden. Zur weiteren notfallmedizinischen Behandlung wurde die Frau ins Spital Güssing gebracht.
