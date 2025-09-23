Polizist und Soldat retten Frau in letzter Sekunde

So schnell kann ein lebensbedrohlicher Notfall eintreten! Wenn das Kreislaufsystem plötzlich ausfällt, hört das Herz auf zu schlagen, kein Blut wird mehr durch die Adern gepumpt. Alarmstufe Rot, jede Sekunde zählt. In diese besorgniserregende Situation ist vergangenen Freitag eine 63-Jährige in einem Kaffeehaus in Güssing im Burgenland geraten. Die Kundin hat einen Kreislaufstillstand erlitten, sackte in sich zusammen. Die Aufregung war groß, sofort kam die Rettungskette in Gang.