Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herzstillstand im Café

Polizist und Soldat retten Frau in letzter Sekunde

Burgenland
23.09.2025 06:00
Korporal Marcel K. wollte nach Dienstschluss die Montecuccoli-Kaserne verlassen. Doch ein Alarm ...
Korporal Marcel K. wollte nach Dienstschluss die Montecuccoli-Kaserne verlassen. Doch ein Alarm über die „Team Österreich Lebensretter App“ änderte alles.(Bild: P. Huber)

Im Kaffeehaus brach eine Frau bewusstlos zusammen: Kreislaufstillstand! Rasch waren Ersthelfer zur Stelle, die Patientin (63) wurde wiederbelebt

0 Kommentare

So schnell kann ein lebensbedrohlicher Notfall eintreten! Wenn das Kreislaufsystem plötzlich ausfällt, hört das Herz auf zu schlagen, kein Blut wird mehr durch die Adern gepumpt. Alarmstufe Rot, jede Sekunde zählt. In diese besorgniserregende Situation ist vergangenen Freitag eine 63-Jährige in einem Kaffeehaus in Güssing im Burgenland geraten. Die Kundin hat einen Kreislaufstillstand erlitten, sackte in sich zusammen. Die Aufregung war groß, sofort kam die Rettungskette in Gang.

Bei der Polizei ging der Notruf über einen möglichen Defi-Einsatz gegen 14.15 Uhr ein. Prompt machten sich Beamte auf den Weg zum Einsatzort. Fast zeitgleich schrillten bei einem Soldaten über die Team-Österreich-Lebensretter-App die Alarmglocken. Korporal Marcel Kloiber hatte gerade Dienstschluss und wollte die Montecuccoli-Kaserne verlassen. Ohne zu zögern, änderte der ausgebildete Rettungssanitäter seine Freizeitpläne und eilte zur Patientin, nur wenige Straßen weit entfernt.

Der ausgebildete Rettungssanitäter Marcel Kloiber war einer der Lebensretter. Er hat als ...
Der ausgebildete Rettungssanitäter Marcel Kloiber war einer der Lebensretter. Er hat als Ersthelfer mittels Defi geholfen.(Bild: Jägerbataillon 19/Dietmar Schabhüttl)

63-Jährige erlitt Kreislaufstillstand im Kaffeehaus
In kürzester Zeit waren die Ersthelfer zur Stelle. „Beim Eintreffen im Kaffeehaus fanden wir die Frau bewusstlos vor“, schilderte ein Polizist. Im Nu sei klar gewesen, dass die 63-Jährige einen Kreislaufstillstand erlitten habe. Während der Beamte lebensrettende Sofortmaßnahmen einleitete, kam schon Marcel Kloiber dazu und unterstützte den Polizisten.

Gemeinsam koordinierten die zwei minutenlang die Herzdruckmassage, bis der Notarzt die Hilfsaktion nahtlos übernehmen und fortsetzen konnte. „Die 63-Jährige war völlig unerwartet kollabiert und ist bewusstlos umgefallen“, wie die Ermittlungen ergaben. Dank des raschen Einsatzes des Polizisten und des Soldaten konnte der kritische Gesundheitszustand der Frau durch den Notarzt stabilisiert werden. Zur weiteren notfallmedizinischen Behandlung wurde die Frau ins Spital Güssing gebracht.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
15° / 17°
Symbol bedeckt
Güssing
15° / 17°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
14° / 17°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
15° / 17°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
15° / 17°
Symbol bedeckt

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
155.195 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
140.370 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.254 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1848 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1685 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1342 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Burgenland
Kein Tatverdacht
Ermittlungen gegen Bürgermeister eingestellt
Schuss auf Frau
„Gekränkte Liebe“ war Motiv für Mordversuch
Drei Gemeinden dabei
Zwei Jahre „Lernen auf Rädern“ zieht gute Bilanz
Volkspartei fordert
„Pflegeplatz für jeden innerhalb einer Woche“
Erlebnisse im Land
Herbst-Feste mit Genuss und guter Unterhaltung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf