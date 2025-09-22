So will die SPÖ jetzt die Krankenhäuser entlasten

...nach Wiener Vorbild

In Wien, wo es solche EVA seit einigen Jahren flächendeckend gibt, habe man gute Erfahrungen damit gemacht, sagt Binder. 60 bis 80 Prozent der Patienten würden dort gar nicht mehr in die nachgelagerten Bereiche – also in die Fachambulanzen – kommen. SPÖ-Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger erwartet sich dadurch eine Aufwertung der Spitäler: „Das Krankenhaus soll zur zentralen Drehscheibe des gesamten Gesundheitswesens werden, anstatt nur der Endpunkt der Versorgung zu sein.“