„Patienten weichen zusehends aufs Geldbörserl aus“

Ausweichen zu Privatärzten

Außerdem handle es sich um Durchschnittswerte, die sich durch Vorreihungen von Privatversicherten ändern könnten. Daher wünscht sich die Arbeiterkammer, dass OP-Wartezeiten transparenter ausgewiesen werden, und zwar gesondert nach „allgemein versichert“ und „Sonderklasse“. „Ein Ausweichen auf andere Bundesländer ist möglich, wir beobachten aber, dass Patienten viel häufiger aufs Geldbörserl, also zu Wahlärzten, ausweichen“, so Tamesberger.

Studie verblüfft

Laut einer Umfrage des Instituts für Höhere Studien hätten bundesweit 8,3 Prozent der Patienten das Angebot bekommen, in eine Privatpraxis zu wechseln. Fünf Prozent wurde in Aussicht gestellt, durch eine „informelle Zahlung“ in der Warteliste vorgereiht zu werden. „Damit liegen wir an der EU-Spitze“, sagt Tramesberger.