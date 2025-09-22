Imlauers machen auf dem Kapitelplatz Schluss

Bis zum Jahr 2027 soll an dem Standort an der Ecke zur Paris-Lodron-Straße ein neues Bistro eröffnet werden. Derzeit befindet sich dort noch bis Ende 2025 der Asia-Imbiss „Mr. Wen“ als Mieter. Auch in die anderen bereits bestehenden Hotels will die Familie großzügig investieren. Insgesamt zehn Millionen Euro wollen die Imlauers innerhalb der kommenden zwei Jahre tätigen. Diese sollen mehrheitlich Renovierungen in den Zimmern der Hotels umfassen.