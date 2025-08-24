Die prachtvollsten Roben des Festspiel-Sommers

Das Schaulaufen der Promis hat auch heuer in Salzburg wieder spektakuläre Modeträume zu Tage befördert: Bunte Farben und glitzernde Stoffe standen heuer bei den betuchten Gästen hoch im Kurs. Vor allem Festspielstammgäste bleiben ihrem eigenen Modestil treu.
Seidig, glitzernd und glänzend muss es sein! Die Promis legen sich auch heuer modetechnisch bei den Salzburger Festspielen ins Zeug. Auffällig: Vor allem die Festspiel-Stammgäste bleiben ihrem eigenen Stil treu, schnelllebigen Trends wird sich in diesem Jahr nicht unterworfen.
Bestes Beispiel dafür ist Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Die 71-Jährige bestand auch bei ihrem heurigen Festivalbesuch in Salzburg auf einen edlen Zweiteiler aus Seidentaft. Der steife, glänzende Seidenstoff mit einer papierartigen Struktur hat es der Ex-Politikerin seit Jahren in verschiedenen Farben angetan. Ob als Kleid, Zweiteiler oder nur als Blazer – wenn Angela Merkel zum festlichen Anlass ausrückt, greift sie gerne zu dem immer edel wirkenden Stoff.
Wiederholungstäterin ist auch Gabriela Prinzessin zu Leiningen. Sie setzt gerne auf glitzernde Gold-Kleider. Zur Premiere von „Giulio Cesare in Egitto“ präsentierte sich die 62-Jährige wieder besonders glamourös in einem Paillettenkleid mit integriertem Goldumhang. Ihre Mama, Renate Thyssen-Henne zog zumindest in puncto Pailletten mit, setzte farblich jedoch auf Violett.
Farbenfroh zeigt sich heuer auch Modemacherin Carolin Sinemus. Überflüssig zu erwähnen, dass sie sich am liebsten in ihren eigenen Kreationen zeigt. „Wo wenn nicht bei den Festspielen kann man sich so herausputzen“, freut sie sich. Dieses Motto scheint auch für die deutsche Unternehmerin Claudia Gugger-Bessinger und die österreichische Filmproduzentin Ingrid Klingohr zu gelten.
Elisabeth Prinzessin von Auersperg-Breunner gilt seit jeher als eine der bestgekleideten Festspiel-Besucherinnen. Auch heuer zog sie wieder alle Blicke auf sich: Zum eleganten, rosafarbenen Seidenrock kombinierte sie ein schwarzes T-Shirt der Rockband Queen. Auf die dunkle Seite schlugen sich modisch auch Drogerie-Chefin Anita Müller und Moderatorin Katja Burkard.
