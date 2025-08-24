Die prachtvollsten Roben des Festspiel-Sommers

Farbenfroh zeigt sich heuer auch Modemacherin Carolin Sinemus. Überflüssig zu erwähnen, dass sie sich am liebsten in ihren eigenen Kreationen zeigt. „Wo wenn nicht bei den Festspielen kann man sich so herausputzen“, freut sie sich. Dieses Motto scheint auch für die deutsche Unternehmerin Claudia Gugger-Bessinger und die österreichische Filmproduzentin Ingrid Klingohr zu gelten.