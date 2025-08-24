Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laufsteg Hofstallgasse

Die prachtvollsten Roben des Festspiel-Sommers

Salzburg
24.08.2025 10:00
Moderatorin Silvia Schneider in einer roten Traumrobe.
Moderatorin Silvia Schneider in einer roten Traumrobe.(Bild: Markus Tschepp)

Das Schaulaufen der Promis hat auch heuer in Salzburg wieder spektakuläre Modeträume zu Tage befördert: Bunte Farben und glitzernde Stoffe standen heuer bei den betuchten Gästen hoch im Kurs. Vor allem Festspielstammgäste bleiben ihrem eigenen Modestil treu.

0 Kommentare

Seidig, glitzernd und glänzend muss es sein! Die Promis legen sich auch heuer modetechnisch bei den Salzburger Festspielen ins Zeug. Auffällig: Vor allem die Festspiel-Stammgäste bleiben ihrem eigenen Stil treu, schnelllebigen Trends wird sich in diesem Jahr nicht unterworfen.

Angela Merkel (li.) mit der Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer
Angela Merkel (li.) mit der Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer(Bild: FS/Franz Neumayr)

Bestes Beispiel dafür ist Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Die 71-Jährige bestand auch bei ihrem heurigen Festivalbesuch in Salzburg auf einen edlen Zweiteiler aus Seidentaft. Der steife, glänzende Seidenstoff mit einer papierartigen Struktur hat es der Ex-Politikerin seit Jahren in verschiedenen Farben angetan. Ob als Kleid, Zweiteiler oder nur als Blazer – wenn Angela Merkel zum festlichen Anlass ausrückt, greift sie gerne zu dem immer edel wirkenden Stoff.

Gabriela Prinzessin zu Leiningen (li.) und ihre Mama Renate Thyssen-Henne in glamourösen Roben.
Gabriela Prinzessin zu Leiningen (li.) und ihre Mama Renate Thyssen-Henne in glamourösen Roben.(Bild: Markus Tschepp)

Wiederholungstäterin ist auch Gabriela Prinzessin zu Leiningen. Sie setzt gerne auf glitzernde Gold-Kleider. Zur Premiere von „Giulio Cesare in Egitto“ präsentierte sich die 62-Jährige wieder besonders glamourös in einem Paillettenkleid mit integriertem Goldumhang. Ihre Mama, Renate Thyssen-Henne zog zumindest in puncto Pailletten mit, setzte farblich jedoch auf Violett.

Unternehmerin Claudia Gugger-Bessinger (re.) und Filmproduzentin Ingrid Klingohr setzen auf ...
Unternehmerin Claudia Gugger-Bessinger (re.) und Filmproduzentin Ingrid Klingohr setzen auf Farbenpracht.(Bild: Markus Tschepp)
Modemacherin Carolin Sinemus präsentiert sich gerne in eigener Kreation.
Modemacherin Carolin Sinemus präsentiert sich gerne in eigener Kreation.(Bild: Markus Tschepp)

Farbenfroh zeigt sich heuer auch Modemacherin Carolin Sinemus. Überflüssig zu erwähnen, dass sie sich am liebsten in ihren eigenen Kreationen zeigt. „Wo wenn nicht bei den Festspielen kann man sich so herausputzen“, freut sie sich. Dieses Motto scheint auch für die deutsche Unternehmerin Claudia Gugger-Bessinger und die österreichische Filmproduzentin Ingrid Klingohr zu gelten.

Moderatorin Katja Burkard und Prinzessin von Auersperg-Breunner (re.)
Moderatorin Katja Burkard und Prinzessin von Auersperg-Breunner (re.)(Bild: Markus Tschepp)
Drogerie-Chefin Anita Müller zeigte sich in Salzburg elegant in Schwarz.
Drogerie-Chefin Anita Müller zeigte sich in Salzburg elegant in Schwarz.(Bild: Markus Tschepp)
Lesen Sie auch:
Der aktuelle Jedermann in Salzburg ist Philipp Hochmair (li.), die Buhlschaft an seiner Seite ...
800. Vorstellung
Wie der „Jedermann“ zum Festspiel-Goldesel wurde
23.08.2025
Bekommt Ehrenzeichen
Bob Geldof als Stargast bei der amfAR Gala
22.08.2025

Elisabeth Prinzessin von Auersperg-Breunner gilt seit jeher als eine der bestgekleideten Festspiel-Besucherinnen. Auch heuer zog sie wieder alle Blicke auf sich: Zum eleganten, rosafarbenen Seidenrock kombinierte sie ein schwarzes T-Shirt der Rockband Queen. Auf die dunkle Seite schlugen sich modisch auch Drogerie-Chefin Anita Müller und Moderatorin Katja Burkard.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
131.557 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
116.190 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
114.781 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2182 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1506 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1365 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf