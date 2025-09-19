Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guten Morgen

Zugpferde im Gnadenhof | Falsche Entscheidungen

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Zwefo)

Zugpferde im Gnadenhof. Das TV-Publikum, besonders jenes bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, wird immer älter. Das heißt aber deshalb noch lange nicht, dass langgediente Mattscheiben-Stars von den Sendern auch geehrt werden – selbst wenn sie vom Publikum noch so verehrt werden. Beim ORF gibt es in jüngerer Vergangenheit eine Reihe von hoch beliebten Gesichtern, die mehr oder weniger von den Bildschirmen verbannt wurden. Hans Bürger etwa, der hochgeschätzte langjärhige Innenpolitik-Chef und -Erklärer: Degradiert, auf ein Nebengleis verschoben. Ein ganz besonderer Dorn im Auge scheinen den Sender-Verantwortlichen ältere weibliche Zugpferde zu sein. Eine nach der anderen schickt man in den Gnadenhof, wenn nicht überhaupt in die Wüste. Und so haben wir Christa Kummer, die so beliebte Wetter-Moderatorin und -Expertin gestern zum letzten Mal gesehen und gehört. Donnerwetter!

0 Kommentare

Falsche Entscheidung. Mit der ORF-Verbannung von Christa Kummer setzt sich heute in der „Krone“ auch Kolumnistin Conny Bischofberger kritisch auseinander. Ihr imponiert, wie „elegant und würdevoll“ Kummer ihren Abgang gestaltet, dass sie sich die Demütigung keine Sekunde lang anmerken ließ. Und Bischofberger meint: „Niemand versteht, wieso der ORF seine älteren Mitarbeiterinnen – und übrigens auch Mitarbeiter – so schlecht behandelt. Warum jetzt die Grande Dame des Vorabends in Pension geschickt wird, nur weil sie 61 geworden ist.“ Unsere Autorin weiß auch, dass Kummer Gerüchten zufolge eine „Abschiedsparty“, die der ORF für sie geben wollte, entrüstet abgelehnt habe und schreibt: „Recht hat sie! Es gibt schließlich nichts zu feiern.“ Wenn Entscheidungen über den Kopf der Menschen hinweg getroffen werden, gehe das nie gut aus. Bischofberger kommt zum Schluss: „Diesen Kummer verzeiht weder das Fernsehpublikum dem Sender noch die Bevölkerung der Politik.“ Umso mehr fragt man sich, warum solche falschen Entscheidungen getroffen werden.

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Bundeskanzler Christian Stocker im Gespräch mit Petja Mladenova und Nikolaus Frings u.a. über ...
Kanzler zur „Krone“:
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Ihre letzte Sendung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
Der Biss der Grünen Mamba gilt als tödlich.
Krone Plus Logo
27 Tiere gefunden
Schlangen-Narr entwischte schon einmal Gift-Mamba
Nur Minuten vor dem geplanten Auftritt wurde der Gig gecancelt – „aus gesundheitlichen Gründen“.
Waren die Headliner
Fans in Sorge: Wiener Wahnsinn sagt Auftritt ab
Andreas Babler muss sich derzeit viel Kritik gefallen lassen – er selbst spielt nun auf Zeit. 
Kritik ebbt nicht ab
Babler: SPÖ-Umfragetief „wird niemanden wundern“
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
244.352 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
159.897 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wien
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
128.059 mal gelesen
In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine Gewalttat mit ...
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1655 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1034 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Kritik ebbt nicht ab
Babler: SPÖ-Umfragetief „wird niemanden wundern“
Kreml testet uns
Russische Drohungen gegen Österreich kein Zufall
Esten fordern NATO-4
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
China außer sich
Taiwans Außenminister kommt heimlich nach Wien
Kanzler zur „Krone“:
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf