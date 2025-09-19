Zugpferde im Gnadenhof | Falsche Entscheidungen

Zugpferde im Gnadenhof. Das TV-Publikum, besonders jenes bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, wird immer älter. Das heißt aber deshalb noch lange nicht, dass langgediente Mattscheiben-Stars von den Sendern auch geehrt werden – selbst wenn sie vom Publikum noch so verehrt werden. Beim ORF gibt es in jüngerer Vergangenheit eine Reihe von hoch beliebten Gesichtern, die mehr oder weniger von den Bildschirmen verbannt wurden. Hans Bürger etwa, der hochgeschätzte langjärhige Innenpolitik-Chef und -Erklärer: Degradiert, auf ein Nebengleis verschoben. Ein ganz besonderer Dorn im Auge scheinen den Sender-Verantwortlichen ältere weibliche Zugpferde zu sein. Eine nach der anderen schickt man in den Gnadenhof, wenn nicht überhaupt in die Wüste. Und so haben wir Christa Kummer, die so beliebte Wetter-Moderatorin und -Expertin gestern zum letzten Mal gesehen und gehört. Donnerwetter!