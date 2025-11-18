Das gibt es heuer alles um 20 Euro am Rathausplatz

Nostalgiekarussell, Glühwein, Turmbläser – der Christkindlmarkt bietet im Jubiläumsjahr Aktivitäten für jedes Budget. Die „Krone“ testet, was man am Rathausplatz um 20 Euro tatsächlich alles bekommt.
Alle Jahre wieder verwandelt sich der Platz zwischen Rathaus und Burgtheater in eine Weihnachtstraumwelt. Mit Altbewährtem wie dem Herzerlbaum und dem Krippenpfad, aber auch Neuem wie dem Kinder-Christkindlmarkt zieht er die Besucher an. Wobei aber vor allem die Zahl der Touristen stetig steigt. „Früher waren mehr Wiener da“, erzählt eine Standlerin. Heute überwiegen gefühlt Gäste u.a. aus Amerika, Japan und China. Sie alle haben eines gemein: Unbedingt den roten Glühwein zu probieren.
