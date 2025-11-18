Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Er wird DJ „spielen“

Braathen ist der neue Botschafter von Sölden

Tirol
18.11.2025 19:01
Skirennläufer Lucas Braathen kooperiert ab sofort mit Sölden.
Skirennläufer Lucas Braathen kooperiert ab sofort mit Sölden.(Bild: AP/Marco Trovati)

Interessante Neuigkeiten gibt es aus der Tourismus- und Skisport-Hochburg Sölden: Wie Seilbahner Jack Falkner der „Krone“ verriet, ist Lucas Braathen der neue Sölden-Botschafter. Zudem wurden heuer 70 Millionen Euro investiert.

0 Kommentare

Von der digitalen Buchung bis zur KI-gestützten Betriebssicherheit, vom Seilbahnerlebnis bis zur zukunftsweisenden Verbindungsachse zwischen den zentralen Skibergen: Söldens Skigebiet erhält in dieser Wintersaison einen umfassenden Modernisierungsschub. Das Investitionsvolumen beläuft sich laut Bergbahnen-Chef Jakob Falkner und Prokurist Philipp Falkner auf über 70 Millionen Euro.

Zwei neue Bahnen wurden heuer in Sölden gebaut.
Zwei neue Bahnen wurden heuer in Sölden gebaut.(Bild: Bergbahnen Sölden/Christoph Nösig Photography)

Verbindungspiste als Herzstück
Herzstück ist die neue Pistenverbindung zwischen den Talabfahrten 7 (Gaislachkogl) und 22 (Giggijoch). Sie schafft erstmals eine direkte Skiverbindung zwischen den beiden zentralen Einstiegsbereichen – und damit einen neuen Maßstab in der Erreichbarkeit der gewünschten Zielpunkte im Ort. Sämtliche Frequenzpunkte Söldens sind ohne Auto oder Skibus verbunden und per Ski erreichbar. Das entlastet den örtlichen Verkehr, steigert den Komfort.

Zitat Icon

Lucas Braathen ist ein toller Typ, der auch Menschen vor die Bildschirme lockt, die nicht unbedingt auf Skirennen stehen.

Jakob Falkner, Bergbahnen Sölden

Bild: Christof Birbaumer

Es gibt auch zwei neue Bahnen: Durch die neue 8er-Sesselbahn Einzeiger (4000 Personen pro Stunde) erhält die bestehende Zubringerverbindung zum Gletscher ein zeitgemäßes Upgrade: mehr Komfort, mehr Leistung, mehr Qualität. Am Giggijoch sorgt die neue Silberbrünnlbahn mit 3800 Personen Förderleistung pro Stunde deutliche Kapazitätssteigerung. Ihre KI-gestützten Überwachungssysteme erkennen potenzielle Gefahrensituationen frühzeitig und erhöhen die Betriebssicherheit. Und am Tiefenbachgletscher entsteht derzeit ein Fotovoltaikprojekt mit 6,3 Megawatt.

Braathen als DJ im Ötztal
Besonders stolz sind die Ötztaler Seilbahner darauf, dass mit Lucas Braathen ein neuer Sölden-Botschafter an Bord kommt. Der Norweger, der für Brasilien startet, hat bekanntlich am Wochenende den ersten Weltcupsieg für Brasilien geholt. „Er ist ein super Typ, der auch Leute vor den Bildschirm holt, die sich nicht unbedingt für Skirennen interessieren. Er wird im April auch als DJ beim Electric Mountain Festival auflegen“, freut sich Falkner.

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
213.934 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
208.363 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
201.963 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf