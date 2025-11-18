Braathen ist der neue Botschafter von Sölden

Braathen als DJ im Ötztal

Besonders stolz sind die Ötztaler Seilbahner darauf, dass mit Lucas Braathen ein neuer Sölden-Botschafter an Bord kommt. Der Norweger, der für Brasilien startet, hat bekanntlich am Wochenende den ersten Weltcupsieg für Brasilien geholt. „Er ist ein super Typ, der auch Leute vor den Bildschirm holt, die sich nicht unbedingt für Skirennen interessieren. Er wird im April auch als DJ beim Electric Mountain Festival auflegen“, freut sich Falkner.