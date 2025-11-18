Alarmstufe Rot! Steirer fürchten um ihre Eishallen

Helle Aufregung im steirischen Eishockey! Nachdem die Brucker Eishalle diesen Herbst endgültig geschlossen wurde, droht der nächste Super-GAU! Auch die Eishalle in Frohnleiten könnte schon demnächst zusperren. Bereits am Donnerstag gibt es eine entscheidende Gemeinderatssitzung. Inzwischen gehen die Wogen hoch – auch im Dachverband.
Das Redaktionstelefon lief in den letzten Tagen heiß. E-Mails von Funktionären oder besorgten Eltern trudelten ein. Zahlreiche Eishockey-Sympathisanten wandten sich zuletzt an die „Steirerkrone“. Der Grund? Es brennt nicht nur sprichwörtlich derzeit der Hut am Eis! Das Eisstadion in Bruck wurde heuer geschlossen. Nach langer Tradition hat hier der Eishockeysport keinen Platz mehr. Vereine wie die Black Eagles oder Icepiraten Bruck mussten aufhören oder inklusive Nachwuchs „auswandern“ und müssen nun mit anderen um die kaum vorhandenen Eiszeiten (etwa in Leoben oder Frohnleiten) streiten.
