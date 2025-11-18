„In den am Tisch liegenden Verordnungsentwürfen der Europäischen Kommission wird das bisherige Fördersystem vollständig verändert. Die Rolle der Regionen wird stark geschwächt“, gibt Dorner zu bedenken. Die in der vergangenen Woche von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentieren Anpassungen ändern nichts an seinem klaren Standpunkt: „Trotz neuer Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, darf die Regionalpolitik nicht darunter leiden.“