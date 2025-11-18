Wirtschafskammer für Kunasek ein „Spezialfall“

„Die Wirtschaftskammer entferne sich immer weiter von den Unternehmen – das wird gefährlich.“ Das sagt niemand Geringeres als der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), der derzeit auch Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ist. Besonders deutlich wird er beim Thema Zwangsmitgliedschaft: „Dort, wo es Zwangsbeiträge gibt, ist der Leistungsdruck oft geringer. Diese Systematik muss man überdenken.“