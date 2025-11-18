Druck wurde zu groß: Buchmüller rudert zurück

Die Salzburger Wirtschaftskammer wird die Gehälter für die Funktionäre wieder zurückfahren. Zudem wurden große Reformen angekündigt – unter anderem könnte in Hallein bald ein größeres Gebäude verkauft werden ...
„Buchmüller kann selber zurücktreten!“ Mit diesen Worten machte ein Salzburger Unternehmer vergangene Woche seinem Ärger über die Salzburger Wirtschaftskammer und dessen Präsident Peter Buchmüller, Luft. Der Grund: 56 Prozent zahlen sich die Funktionäre seit Sommer mehr an Gehalt. Die „Krone“ berichtete mehrmals.
