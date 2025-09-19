Von Ilz bis zur Staatsgrenze in nur 17 Minuten

Hanke: „Wichtigen Meilenstein für die Zukunft der Region“

Die S7 gilt zudem als Wirtschaftsmotor: Vier neue Gewerbeparks, Tankstellen, Gastronomie und Park&Ride-Anlagen sollen Firmen anziehen und Jobs schaffen. Auch die Politik betonte die Bedeutung der neuen Verbindung. Verkehrsminister Peter Hanke sprach von einem wichtigen Schritt für die wirtschaftliche Entwicklung und eine nachhaltige Zukunft. Burgenlands Landesrat Heinrich Dorner verwies auf die Entlastung der Ortschaften und die Impulse durch die Bauphase. Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek hob die bessere Sicherheit und höhere Lebensqualität durch weniger Staus und Lärm hervor.