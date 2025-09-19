„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Nico kommt mit seiner Erblindung prima zurecht. Die Augentropfen, die der achtjährige Hund braucht, werden ein Leben lang von der Pfotenhilfe bezahlt. Der kleine Rüde sehnt sich unsagbar nach Liebe und Geborgenheit im eigenen Zuhause. Tel.: 0664/8485571.
Mathea ist anfangs etwas schüchtern. Die fünfjährige Katze versteht sich gut mit Artgenossen, ein sicherer Freigang wäre ihr Wunsch. Tel.: 0732/247887.
Flecki verhält sich lebhaft und sozial. Die zweijährige Ratte zieht zusammen mit zwei Brüdern um. Tel.: 0732/247887.
Chapo ist ein freundlicher Knirps, der auf Menschen sehr aufgeschlossen zugeht. Der zweijährige Hund freut sich über jede Aufmerksamkeit und steht gerne im Mittelpunkt. Tel.: 0664/8485571.
Dorothea taut in ruhiger Umgebung langsam auf und zeigt dann ihre sanfte Seite. Ein sicherer Freigangplatz ohne Kinder wird gesucht. Tel.: 0732/247887.
Raika sprüht vor Lebensfreude und Charme. Die sechsjährige Mischlingshündin benötigt noch Erziehung. Hundeerfahrene Menschen mit Geduld und klarer Führung wären ideal für Raika. Tel.: 0732/247887.
