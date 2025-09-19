Vorteilswelt
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
19.09.2025 13:24
Ob die Katzen Mathea und Dorothea oder Hund Chapo, sie alle suchen einen schönen Platz zum ...
Ob die Katzen Mathea und Dorothea oder Hund Chapo, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Pfotenhilfe Lochen (1))

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

Nico – der Anhängliche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Nico kommt mit seiner Erblindung prima zurecht. Die Augentropfen, die der achtjährige Hund braucht, werden ein Leben lang von der Pfotenhilfe bezahlt. Der kleine Rüde sehnt sich unsagbar nach Liebe und Geborgenheit im eigenen Zuhause. Tel.: 0664/8485571.

Mathea – die Schüchterne
(Bild: Tierheim Linz)

Mathea ist anfangs etwas schüchtern. Die fünfjährige Katze versteht sich gut mit Artgenossen, ein sicherer Freigang wäre ihr Wunsch. Tel.: 0732/247887.

Flecki – für Nagerfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Flecki verhält sich lebhaft und sozial. Die zweijährige Ratte zieht zusammen mit zwei Brüdern um. Tel.: 0732/247887.

Chapo – der Freundliche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Chapo ist ein freundlicher Knirps, der auf Menschen sehr aufgeschlossen zugeht. Der zweijährige Hund freut sich über jede Aufmerksamkeit und steht gerne im Mittelpunkt. Tel.: 0664/8485571.

Dorothea – die Sanfte
(Bild: Tierheim Linz)

Dorothea taut in ruhiger Umgebung langsam auf und zeigt dann ihre sanfte Seite. Ein sicherer Freigangplatz ohne Kinder wird gesucht. Tel.: 0732/247887.

Raika – die Charmante
(Bild: Tierheim Linz)

Raika sprüht vor Lebensfreude und Charme. Die sechsjährige Mischlingshündin benötigt noch Erziehung. Hundeerfahrene Menschen mit Geduld und klarer Führung wären ideal für Raika. Tel.: 0732/247887.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
