Wie Elch „Emil“ durchs Wasser nach OÖ kam

Klagsdrohung und Petition

Nach mehr als vier Wochen Wanderschaft durch Niederösterreich hat der berühmteste Elch der Welt es nun nach Oberösterreich geschafft. Hier wurde schon zuvor, wie berichtet, die „SOKO Elch“ gegründet, deren Masterplan es ist, den „Emil“ zu sedieren, zur tschechischen Grenze zu bringen, damit er sich im Böhmerwald eine Freundin suchen kann.