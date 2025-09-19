Kaufförderung gestoppt: Kontingent wurde erreicht
Budget ausgeschöpft
Die neue Wohnbauförderung erfüllt ihre Jahresziele: Das Budget 2025 ist bereits ausgeschöpft, eine weitere Aufstockung ist aufgrund der finanziellen Lage nicht möglich. Die Kaufförderung wurde dieses Jahr von 150 auf 250 Fälle erhöht.
Laut Wohnbau-Landesrat Martin Zauner zeigen die neuen Förderinstrumente Wirkung. Im Vergleich zu 2024 (303 Förderfälle) gibt es 2025 eine deutliche Steigerung auf insgesamt 500 Fälle: 250 Kaufförderungen, 100 Mietkaufförderungen und 150 Errichtungsförderungen.
Angekündigt wurde, dass ab Jänner 2026 wieder Förderkontingente für Wohnungskäufe verfügbar sein werden. Deren Umfang wird in den kommenden Budgetverhandlungen festgelegt.
