Budget ausgeschöpft

Kaufförderung gestoppt: Kontingent wurde erreicht

Salzburg
19.09.2025 14:30
(Bild: Markus Tschepp)

Die neue Wohnbauförderung erfüllt ihre Jahresziele: Das Budget 2025 ist bereits ausgeschöpft, eine weitere Aufstockung ist aufgrund der finanziellen Lage nicht möglich. Die Kaufförderung wurde dieses Jahr von 150 auf 250 Fälle erhöht. 

0 Kommentare

Laut Wohnbau-Landesrat Martin Zauner zeigen die neuen Förderinstrumente Wirkung. Im Vergleich zu 2024 (303 Förderfälle) gibt es 2025 eine deutliche Steigerung auf insgesamt 500 Fälle: 250 Kaufförderungen, 100 Mietkaufförderungen und 150 Errichtungsförderungen.

Lesen Sie auch:
Das Bürogebäude der Hotelkette Alpin Family in Kaprun.
Insolvenz-Rekorde
Statistik ohne Millionenpleite von Alpin Family
19.09.2025

Angekündigt wurde, dass ab Jänner 2026 wieder Förderkontingente für Wohnungskäufe verfügbar sein werden. Deren Umfang wird in den kommenden Budgetverhandlungen festgelegt. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
