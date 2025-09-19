Betrugskrimi im Verein: Gemeinden zahlen drauf

Obmann und Bürgermeister Fritz Robeischl (ÖVP) aus Pregarten gibt sich angesichts der laufenden Ermittlungen bedeckt, er sagt aber: „Der Verein läuft, mit Geldern aus dem EU-Topf können wir auch weiterhin Projekte umsetzen.“ Aus dem Vereinsumfeld ist zu hören, dass ein Konkursverfahren nicht in Erwägung gezogen wird. Fix geplante oder anstehende Projekte könnten floppen. Stattdessen soll der Schaden durch eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für die 18 Gemeinden und Städte beglichen werden. Statt zwei Euro pro Einwohner sollen sie künftig drei Euro in die Kasse des Vereins einzahlen.