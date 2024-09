Betrugsvorwurf: „Fristlose“ für Geschäftsführerin

Was ist passiert? Im Zuge einer routinemäßigen Projektprüfung durch die zuständige Fachabteilung des Landes Oberösterreich wurden Mängel bei einem Projekt der Leader-Region Mühlviertler Kernland festgestellt. Der Vereinsvorstand leitete daraufhin umgehend eine vertiefende Prüfung dieses und anderer Projekte ein. Eine außerordentliche Rechnungsprüfung fand am vergangenen Freitag, 6. September, in Freistadt unter Beiziehung eines externen Experten statt und ergab den Verdacht schwerwiegender Malversationen durch die Geschäftsführung.