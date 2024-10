Managerin wegen Betrug und Untreue angezeigt

Laut Robeischl lässt sich die endgültige Schadenshöhe derzeit noch nicht beziffern, da sie wesentlich davon abhängt, in welchem Umfang ausbezahlte Fördermittel von der jeweiligen Förderstelle zurückgefordert werden. Kolportiert werden aus vereinsnahen Kreisen Rückzahlungen an das Land in der Höhe von 200.000 Euro. Dazu soll der weitere Schaden 400.000 Euro ausmachen. Hinzu könnten je nach Abschluss der Ermittlungen Kosten für die Rechtsberatung und die Steuerberater kommen.