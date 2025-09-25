4in1 Shampoo für Männer: natürlich & vitalisierend

Das RAUSCH Energy-Boost-Shampoo – der neue Pflege-Allrounder von RAUSCH – vereint Natürlichkeit und Wirksamkeit in einem Produkt. Es ist speziell für Männer entwickelt worden und wirkt von Kopf bis Fuß. Mit seinem erfrischenden Duft ist es der perfekte Begleiter für Sport, Reise & Alltag.