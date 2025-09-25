Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

RAUSCH Energy-Boost

4in1 Shampoo für Männer: natürlich & vitalisierend

Gesund
25.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige

Das RAUSCH Energy-Boost-Shampoo – der neue Pflege-Allrounder von RAUSCH – vereint Natürlichkeit und Wirksamkeit in einem Produkt. Es ist speziell für Männer entwickelt worden und wirkt von Kopf bis Fuß. Mit seinem erfrischenden Duft ist es der perfekte Begleiter für Sport, Reise & Alltag.

Powerpflege in nur einer Flasche

Das neue RAUSCH Energy-Boost-Shampoo mit Wacholder ist der ideale Begleiter für Männer, die Wert auf unkomplizierte, aber wirksame Pflege legen. Der Clou: Mit der 4in1-Formel eignet sich das Shampoo nicht nur für die Haare, sondern auch für Körper, Gesicht und Bart. So wird Duschen zum All-in-One-Erlebnis – praktisch, zeitsparend und perfekt für unterwegs.

(Bild: Rausch)

Natürlich wirksam, kraftvoll erfrischend

Die Rezeptur kombiniert Wacholder- und Rosmarinextrakt mit einem 24h-Feuchtigkeits-Wirkstoff. Das Ergebnis: intensive Frische, gestärkte Hautbarrieren und Schutz vor dem Austrocknen. Männerhaut wird belebt, Haare und Bart fühlen sich gepflegt an – ohne beschwerende Rückstände.

(Bild: Rausch)
(Bild: Rausch)

Praktisch, vegan & ideal für Sportler

Ob Fitnessstudio, Kurztrip oder Büroalltag: Das Energy-Boost-Shampoo passt in jede Tasche und ersetzt gleich mehrere Pflegeprodukte. Es ist somit nicht nur platzsparend, sondern auch frei von Silikonen, vegan und somit auch für sensible Hauttypen geeignet. „Praktisch, effektiv und erfrischend – genau das, was Männer heute suchen“, so das Credo von RAUSCH.

(Bild: Rausch)
(Bild: Rausch)

Für einen vitalen Start in den Tag

Mit seinem erfrischenden Duft und der revitalisierenden Wirkung ist der neue Pflege-Allrounder mehr als nur ein Shampoo – er ist ein Energy-Boost für Körper und Geist. Für Männer, die Wert auf Natürlichkeit, Qualität und Einfachheit legen.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Vergesslichkeit:
Was ist noch normal und wo beginnt Demenz?
Krebs und Psyche
Was der Seele während und nach der Therapie hilft
Autoimmunhepatitis
Symptome & Behandlung der seltenen Lebererkrankung
Kinderunfälle steigen
Warum es zu Hause am gefährlichsten ist
Tipps von Experten
So bleiben Sie gesund im Urlaub und auf Reisen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
246.757 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
198.472 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.355 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1843 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1701 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Gesund
RAUSCH Energy-Boost
4in1 Shampoo für Männer: natürlich & vitalisierend
Hype bei Influencern
Apfelessig-Mythos geplatzt: Studie zurückgezogen
Neue Ursache entdeckt
Schaufensterkrankheit sitzt tiefer als gedacht
Vierbeinige Pädagogen
Wie kleine Ratten den Weg in Kinderseelen öffnen
Zu wenig beachtet
Rheuma: Unterschiede zwischen Frau und Mann

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf