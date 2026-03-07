Vorteilswelt
Stau auf der B179

Bus gegen Pkw: Sperre und Schwerverletzte in Tirol

Tirol
07.03.2026 08:15
Auf der B179 bildeten sich sofort lange Rückstaus.
Auf der B179 bildeten sich sofort lange Rückstaus.(Bild: Land Tirol (Webcam))
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Unfall Samstagfrüh auf der Fernpassstraße (B179) im Tiroler Außerfern: Ersten Informationen zufolge kam es zu einer Kollision zwischen einem voll besetzten Bus und einem Auto. Ein Großeinsatz wurde sofort in die Wege geleitet. Auch ein Notarzthubschrauber ist angerückt.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz nach 7 Uhr auf der B179 im Bereich Lähn/Wengle zwischen Bichlbach und Lermoos. Wie die Polizei und die Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage erklärten, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto.

Mindestens zwei Schwerverletzte
Insgesamt soll es fünf Verletzte gegeben haben, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Zwei Insassen des Pkw dürften schwere Verletzungen erlitten haben, so der Schichtleiter der Leitstelle gegen 8 Uhr zur „Krone“. Die Polizei sprach von eingeklemmten Personen.

Der deutsche Reisebus soll relativ voll besetzt gewesen sein. Die Insassen des Busses dürften aber großteils glimpflich davongekommen sein.

Auch ein Christophorus-Hubschrauber rückte an.
Auch ein Christophorus-Hubschrauber rückte an.(Bild: Christof Birbaumer)

Großeinsatz nach Kollision
Der schwere Unfall hatte einen Großeinsatz ausgelöst. Mehrere Rettungsautos, ein Notarztfahrzeug, die Feuerwehren Lähn, Lermoos und Reutte und der Notarzthubschrauber Christophorus 5 rückten an.

Lange Rückstaus wegen Sperre
Die B179 musste im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Im bereits in der Früh aufkommenden Reiseverkehr – Stichwort: Urlauberschichtwechsel – kam es zu massiven Behinderungen. Binnen kürzester Zeit bildeten sich auf beiden Seiten lange Rückstaus.

Die Totalsperre wurde schließlich gegen 9 Uhr aufgehoben. Zunächst konnte dann zumindest eine Fahrspur wieder freigegeben werden, an der Unfallstelle wurde der Verkehr wechselseitig vorbeigeleitet.

Tirol
07.03.2026 08:15
Ähnliche Themen
Tirol
Polizei
UnfallSperreKollisionAuto
Loading
