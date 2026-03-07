Bus gegen Pkw: Sperre und Schwerverletzte in Tirol

Schrecklicher Unfall Samstagfrüh auf der Fernpassstraße (B179) im Tiroler Außerfern: Ersten Informationen zufolge kam es zu einer Kollision zwischen einem voll besetzten Bus und einem Auto. Ein Großeinsatz wurde sofort in die Wege geleitet. Auch ein Notarzthubschrauber ist angerückt.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz nach 7 Uhr auf der B179 im Bereich Lähn/Wengle zwischen Bichlbach und Lermoos. Wie die Polizei und die Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage erklärten, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto.
Mindestens zwei Schwerverletzte
Insgesamt soll es fünf Verletzte gegeben haben, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Zwei Insassen des Pkw dürften schwere Verletzungen erlitten haben, so der Schichtleiter der Leitstelle gegen 8 Uhr zur „Krone“. Die Polizei sprach von eingeklemmten Personen.
Der deutsche Reisebus soll relativ voll besetzt gewesen sein. Die Insassen des Busses dürften aber großteils glimpflich davongekommen sein.
Großeinsatz nach Kollision
Der schwere Unfall hatte einen Großeinsatz ausgelöst. Mehrere Rettungsautos, ein Notarztfahrzeug, die Feuerwehren Lähn, Lermoos und Reutte und der Notarzthubschrauber Christophorus 5 rückten an.
Lange Rückstaus wegen Sperre
Die B179 musste im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Im bereits in der Früh aufkommenden Reiseverkehr – Stichwort: Urlauberschichtwechsel – kam es zu massiven Behinderungen. Binnen kürzester Zeit bildeten sich auf beiden Seiten lange Rückstaus.
Die Totalsperre wurde schließlich gegen 9 Uhr aufgehoben. Zunächst konnte dann zumindest eine Fahrspur wieder freigegeben werden, an der Unfallstelle wurde der Verkehr wechselseitig vorbeigeleitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.