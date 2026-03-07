Mast-Skandal: Verfahren gegen Besitzer eingestellt

„Bestätigung bestärkt mich“

Hardegg zeigt sich erleichtert. „Die Bestätigung meiner Rechtsansicht bestärkt mich in der konsequenten Umsetzung neuer Projekte, die dem Tierwohl dienen“, betont er. Gleichzeitig weist Hardegg darauf hin, dass sämtlich behördlich geforderte Maßnahmen und Auflagen fristgerecht umgesetzt wurden. Auch die Schulung der Mitarbeiter werde stets weiter verbessert und intensiviert, versichert er. Zusätzlich gehe außerdem in den nächsten Wochen eine KI-gestützte digitale Tierbeobachtung in Betrieb.