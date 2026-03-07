Salzburg kann Saison nur mit Meistertitel retten

Schwacher Trost für das Abschneiden in den Pokalbewerben: Salzburg muss sich jetzt nur mehr auf die Liga konzentrieren. Das macht die Sache für die Bullen aber maximal auf dem Papier einfacher. Der Druck in den verbleibenden elf Ligaspielen ist dadurch riesengroß. Weil nur der Gewinn der Meisterschaft die Saison retten würde. Das ist die Realität – und der Anspruch.