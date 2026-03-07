Elisa (3) und ihre Eltern hoffen auf einen Hund

Elisa soll sich durch den Hund sicherer fühlen

Abgesehen von den Absencen ist Elisa schnell überfordert. Reize wie Lärm, Licht, Hitze oder Kälte sind ihr schnell zu viel – schon Autofahren wird oft zur Herausforderung. Die Trauners hoffen, dass ein Hund ihr Kind anders beruhigt als ein Mensch. Denn schon jetzt liebt Elisa Tiere. Am wohlsten fühlt sie sich am Bauernhof. Beim Besuch der „Krone“ strahlt das kleine Mädchen mit den blonden Locken und den blauen Augen, als es darum geht. „Ich hätte lieber einen Elefanten“, verrät Elisa zwar. Aber auch ein Hund bringt sie zum Strahlen.