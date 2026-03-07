Bangen um die Filialen von Unimarkt geht weiter

Für weitere Standorte hätten die Verhandlungen mit selbstständigen Kaufleuten bis Ende Februar abgeschlossen werden sollen. Doch auf „Krone“-Anfrage heißt es von Unimarkt: „Für rund zehn Standorte laufen noch weiterhin Gespräche über mögliche Übernahmen“ – neues Zieldatum für Entscheidungen dazu ist „Ende des ersten Quartals.“