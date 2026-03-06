Psyche, Knochen: So schadet Rauchen der Gesundheit

Je früher geraucht, desto früher depressiv

Je früher mit dem Rauchen begonnen werde, desto früher komme es zu einer ersten depressiven Episode. Depressive Symptome bei ehemaligen Raucherinnen und Rauchern seien umso ausgeprägter, je weniger Zeit seit dem Rauchstopp vergangen sei. Insgesamt bezog sich die epidemiologische Untersuchung auf die Daten von fast 174.000 Erwachsenen, von denen etwas weniger als die Hälfte (rund 82.000) nie geraucht hatten. 34.000 Personen griffen zu Zigaretten, rund 58.000 waren Ex-Raucher. In der Auswertung wurden Geschlecht, Alter, Bildungsgrad, BMI und Alkoholkonsum korrigiert, um die Daten vergleichbar zu machen.