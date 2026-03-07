Flammeninferno griff von Stall auf Wohnhaus über

Schauplatz des Großbrandes war der Ortsteil Quadratsch. Gegen 12 brach beim ehemaligen Stallgebäude plötzlich Feuer aus. „Der hölzerne Zubau stand letztlich in Vollbrand und in kürzester Zeit breitete sich das Feuer über die Fassade auf einen Teil des Wohnhauses und dessen Dachstuhl aus“, heißt es vonseiten der Polizei.