Flammeninferno griff von Stall auf Wohnhaus über

Feueralarm am Freitag in Pians im Tiroler Bezirk Landeck: Bei einem ehemaligen Stall brach aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. Binnen kürzester Zeit stand das Wirtschaftsgebäude in Vollbrand. Die Flammen griffen dann auch auf das angrenzende Wohnhaus über ...
Schauplatz des Großbrandes war der Ortsteil Quadratsch. Gegen 12 brach beim ehemaligen Stallgebäude plötzlich Feuer aus. „Der hölzerne Zubau stand letztlich in Vollbrand und in kürzester Zeit breitete sich das Feuer über die Fassade auf einen Teil des Wohnhauses und dessen Dachstuhl aus“, heißt es vonseiten der Polizei.
Gemeinsamer Kampf gegen das Feuer
Dutzende Einsatzkräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Pians, Landeck und Strengen waren rasch vor Ort. „Die Einsatzkräfte führten umgehend Löschmaßnahmen durch und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf zusätzliche Gebäudeteile verhindert werden“, berichtete der Bezirksfeuerwehrverband Landeck.
Ermittlungen zur Brandursache laufen
Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden ist jedoch enorm. Die genaue Höhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Völlig unklar ist derzeit auch noch die Brandursache. Die Polizei ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.