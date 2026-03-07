Vorteilswelt
Großeinsatz in Tirol

Flammeninferno griff von Stall auf Wohnhaus über

Tirol
07.03.2026 09:34
Der Stall brannte lichterloh. Die Flammen griffen auch auf das Wohnhaus über.
Der Stall brannte lichterloh. Die Flammen griffen auch auf das Wohnhaus über.
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm am Freitag in Pians im Tiroler Bezirk Landeck: Bei einem ehemaligen Stall brach aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. Binnen kürzester Zeit stand das Wirtschaftsgebäude in Vollbrand. Die Flammen griffen dann auch auf das angrenzende Wohnhaus über ...

0 Kommentare

Schauplatz des Großbrandes war der Ortsteil Quadratsch. Gegen 12 brach beim ehemaligen Stallgebäude plötzlich Feuer aus. „Der hölzerne Zubau stand letztlich in Vollbrand und in kürzester Zeit breitete sich das Feuer über die Fassade auf einen Teil des Wohnhauses und dessen Dachstuhl aus“, heißt es vonseiten der Polizei.

Gemeinsamer Kampf gegen das Feuer
Dutzende Einsatzkräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Pians, Landeck und Strengen waren rasch vor Ort. „Die Einsatzkräfte führten umgehend Löschmaßnahmen durch und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf zusätzliche Gebäudeteile verhindert werden“, berichtete der Bezirksfeuerwehrverband Landeck.

Ermittlungen zur Brandursache laufen
Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden ist jedoch enorm. Die genaue Höhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Völlig unklar ist derzeit auch noch die Brandursache. Die Polizei ermittelt.

Tirol
07.03.2026 09:34
Tirol

