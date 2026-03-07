Die Vielfalt der Nationen auf einem Laufsteg

Auch Lena Hoschek ist dabei

Vor elf Jahren habe sie noch gedacht, dass ihre Teilnahme mit diesem Projekt eine einmalige Erfahrung bleiben würde. Nach dem Sieg von JJ im vergangenen Jahr findet der Wettbewerb aber erneut in Wien statt – und damit auch ihr Event. Die Show geht am 15. Mai als Hauptabendprogrammpunkt im Eurovision Song Contest Village auch wieder am Wiener Rathausplatz über die Bühne. Insgesamt sind bereits zwölf Nationen mit jeweils einer Marke vertreten, darunter Lena Hoschek für Österreich, Luis Trenker für Italien oder Katerina Kvit für die Ukraine.