Golf

Straka bei PGA-Turnier in Orlando Halbzeit-15.

07.03.2026 09:35
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/David Cannon Collection/DAVID CANNON)
Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Orlando/Florida locker den Cut geschafft und liegt zur Halbzeit in Lauerposition. Dank einer 69er-Runde (drei unter Par) kletterte Österreichs bester Golfer beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Arnold Palmer Invitational nach einer 72 zum Auftakt auf den 15. Platz. 

Auf das Podest fehlen dem 32-Jährigen vier Schläge. In Führung liegt weiter der US-Amerikaner Daniel Berger, der fünf Schläge Vorsprung auf seine ersten Verfolger hat.

Straka spielte auf seiner zweiten Runde in Bay Hill vier Birdies sowie ein Bogey und verbesserte sich damit um 18 Positionen. Der Weltranglisten-13. steht nun genauso wie Golf-Superstar Scottie Scheffler gesamt bei drei unter Par. Im Vorjahr hatte Straka in Orlando den fünften Rang belegt.

07.03.2026 09:35
