Rossi-Assist bei Vancouver-Sieg in NHL

Die Canucks entschieden die Partie dank eines starken Schlussdrittels mit drei Toren für sich. Zwei Tage zuvor hatte Rossi, der Mitte Dezember von den Minnesota Wild zu den Canucks transferiert worden war und danach eineinhalb Monate verletzt pausierte, bereits mit einem Tor sowie einem Assist beim 4:6 gegen die Carolina Hurricanes aufgezeigt.