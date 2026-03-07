Trump-Fan ist nicht mehr Sky-F1-Expertin

Fest steht: Nach fünf Jahren Experten-Daseins für die britische Version des Pay-TV-Senders ist Danica Patrick, ehemalige IndyCar- und NASCAR-Pilotin, nicht mehr mit von der Partie. Schon am jetzigen Melbourne-Wochenende ging die Berichterstattung ohne Patricks Zutun über die Bühne. Laut ihr, weil sie nicht mehr wollte. Sie sei dankbar für fünf Jahre toller Erlebnisse mit dem und im Sky-Team. Jetzt aber sei genug. Sie habe sich dazu entschieden, nicht mehr für Sky zu arbeiten.