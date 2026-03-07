Vorteilswelt
Danica Patrick:

Trump-Fan ist nicht mehr Sky-F1-Expertin

Formel 1
07.03.2026 09:17
Danica Patrick hat bei Sky ausmoderiert.
Danica Patrick hat bei Sky ausmoderiert.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Laut Eigenangaben hat sie selbst den Hut draufg‘haut. In der einschlägigen medialen Berichterstattung wird aber auch ihre betonte Trump-Nähe eingepreist. Ist Danica Patricks Faible für den US-Präsidenten mit ein Grund dafür, dass sie ab sofort nicht mehr Teil des britischen Sky-F1-Expertenteams ist?

Fest steht: Nach fünf Jahren Experten-Daseins für die britische Version des Pay-TV-Senders ist Danica Patrick, ehemalige IndyCar- und NASCAR-Pilotin, nicht mehr mit von der Partie. Schon am jetzigen Melbourne-Wochenende ging die Berichterstattung ohne Patricks Zutun über die Bühne. Laut ihr, weil sie nicht mehr wollte. Sie sei dankbar für fünf Jahre toller Erlebnisse mit dem und im Sky-Team. Jetzt aber sei genug. Sie habe sich dazu entschieden, nicht mehr für Sky zu arbeiten.

Sehr Trump-nahe
Soweit so einleuchtend. Aber hatte Sky womöglich auch ein Interesse, sie „loszuwerden“? Womöglich im Sinne der „Political Correctness“? Patrick gilt schließlich als Trump-Fan, ja, geradezu -Vertraute. Die 44-Jährige unterstützte den amtierenden US-Präsidenten im Wahlkampf prononciert, positionierte sich immer wieder deutlich, reiste mit ihm im Privatjet zu Veranstaltungen – das gefiel nicht allen, auch nicht allen Formel-1-Fans.

Nicht nur für Sky gab sich Patrick eloquent, sondern auch bei Trump-Wahlkampfveranstaltungen.
Nicht nur für Sky gab sich Patrick eloquent, sondern auch bei Trump-Wahlkampfveranstaltungen.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael M. Santiago)

Exemplarisch für Patricks Polarisierungspotenzial: ein Social-Media-Post nach dem Olympischen Eishockey-Finale zwischen, das die USA gegen Kanada gewonnen hatte. „Wenn Kanada schlau gewesen und der 51. Bundesstaat geworden wäre, wären sie jetzt Goldmedaillengewinner“, witzelte Patrick.

Ob den Verantwortlichen von Sky der Post auch gefallen hat?

Formel 1
07.03.2026 09:17
