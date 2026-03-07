Veronika Aigner sichert sich Gold in der Abfahrt

Gleich zum offiziellen Auftakt der Paralympics Samstagfrüh hat es die erste Medaille und den ersten Titel für Österreich gegeben. Alpinskiläuferin Veronika Aigner mit ihrem neuen Guide Lilly Sammer gewann auf der Tofana von Cortina in der Kategorie Sehbeeinträchtigung/Klasse VI/AS3 unter sieben Teilnehmerinnen in der Abfahrt Gold.
Silber ging an die Italienerinnen Chiara Mazzel/Nicola Cotti Cottini (+0,48 Sek.), Bronze an die Slowakinnen Alexandra Rexova/Sophia Polak (+4,90). Nach der verletzungsbedingten Absage von Elisabeth Aigner sprang die 16-jährige Sammer bei den Speedrennen und der Kombination als Guide für die Niederösterreicherin Veronika Aigner ein.
„Tolle Basis“
„Wir haben unter der Saison schon einmal zusammen trainiert. Wir haben schnell eine tolle Basis miteinander gefunden.“, hatte Aigner schon vor dem Rennen der „Krone“ gesagt.
Veronikas Bruder Johannes ist mit Guide Nico Haberl heute ebenfalls ein ganz heißer Medaillenkandidat. Er hat sein Akkordeon in Cortina dabei, lächelt: „Vielleicht kommt die „Quetschn“ ja schon Samstag Abend im Österreich-Haus zu ihrem ersten Einsatz.“
