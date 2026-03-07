Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paralympics

Veronika Aigner sichert sich Gold in der Abfahrt

Ski Alpin
07.03.2026 09:49
Veronika Aigner jubelt über Gold.
Veronika Aigner jubelt über Gold.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gleich zum offiziellen Auftakt der Paralympics Samstagfrüh hat es die erste Medaille und den ersten Titel für Österreich gegeben. Alpinskiläuferin Veronika Aigner mit ihrem neuen Guide Lilly Sammer gewann auf der Tofana von Cortina in der Kategorie Sehbeeinträchtigung/Klasse VI/AS3 unter sieben Teilnehmerinnen in der Abfahrt Gold. 

0 Kommentare

Silber ging an die Italienerinnen Chiara Mazzel/Nicola Cotti Cottini (+0,48 Sek.), Bronze an die Slowakinnen Alexandra Rexova/Sophia Polak (+4,90). Nach der verletzungsbedingten Absage von Elisabeth Aigner sprang die 16-jährige Sammer bei den Speedrennen und der Kombination als Guide für die Niederösterreicherin Veronika Aigner ein.

(Bild: GEPA)

„Tolle Basis“
„Wir haben unter der Saison schon einmal zusammen trainiert. Wir haben schnell eine tolle Basis miteinander gefunden.“, hatte Aigner schon vor dem Rennen der „Krone“ gesagt.

(Bild: GEPA)

Veronikas Bruder Johannes ist mit Guide Nico Haberl heute ebenfalls ein ganz heißer Medaillenkandidat. Er hat sein Akkordeon in Cortina dabei, lächelt: „Vielleicht kommt die „Quetschn“ ja schon Samstag Abend im Österreich-Haus zu ihrem ersten Einsatz.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
07.03.2026 09:49
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Paralympics
GoldAbfahrtSilber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
286.382 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
284.183 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
245.737 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2208 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
1781 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Innenpolitik
ÖGK erhöht Selbstbehalt, streicht aber Leistungen
1179 mal kommentiert
Die Österreichische Gesundheitskasse steht unter Spardruck – nun werden weitere Leistungen ...
Mehr Ski Alpin
Ski-Weltcup im Ticker
Zweite Damen-Abfahrt in Val di Fassa jetzt LIVE
Paralympics
Veronika Aigner sichert sich Gold in der Abfahrt
RTL in Kranjska Gora
Alles drin! Brennsteiner nur knapp hinter Braathen
Krone Plus Logo
Keine Odermatt-Party:
„Wollen das Rennen um die Kugel etwas verzögern“
Scheib muss es richten
Nur eine kann nächste Kugel-Flaute noch verhindern

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf