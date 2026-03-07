Veronika Aigner sichert sich Gold in der Abfahrt

Gleich zum offiziellen Auftakt der Paralympics Samstagfrüh hat es die erste Medaille und den ersten Titel für Österreich gegeben. Alpinskiläuferin Veronika Aigner mit ihrem neuen Guide Lilly Sammer gewann auf der Tofana von Cortina in der Kategorie Sehbeeinträchtigung/Klasse VI/AS3 unter sieben Teilnehmerinnen in der Abfahrt Gold.