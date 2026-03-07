Dornbirn setzt auf Liebe und Wut in Paarform

Und gleich hier wurde einmal mehr klar, wie sehr Musik von einer engagierten Interpretation abhängt. Denn immer wieder klingen Werke von Frauen ein wenig farb- oder kraftlos. Doch unter den Händen Giorgi Gigashvilis gewann das Werk Claras Profil, blühte voller Energie auf und klang dabei stets klar und durchhörbar. Nach dem Ehepaar Schumann standen die Geschwister Fanny und Felix Mendelssohn auf dem Programm, beide Male mit „Liedern ohne Worte“, einem Genre, als dessen Erfinder man Felix ansieht, wobei diese Betitelung auch von Fanny stammen könnte. Die beiden waren eng verbunden, ja sie starben sogar kurz hintereinander in jungen Jahren. Auch hier legte Pianist Giorgi Gigashvili wunderbare Klarheit an den Tag, dazu Gesanglichkeit und Virtuosität.