Unser Körper kann oft viel mehr, als wir glauben

Mit einem dynamischen Training fordert Philipp den ganzen Körper. Motivation und Spaß stehen dabei aber immer im Vordergrund, denn jeder entscheidet selbst über die Intensität der Übungen. Trotzdem gilt: ab und zu darf man ruhig seine Komfortzone verlassen, denn oft schafft man mehr, als man glaubt! Die Glücksgefühle danach sind unbezahlbar.