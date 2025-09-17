Steirer Sorger sorgt für ein Ausrufezeichen!

Eine sensationelle Leistung lieferte der 19-jährige Sebastian Sorger gegen den Slowaken Jozef Kovalik, früher Nummer 80 der Welt, heute als Nummer 515 noch immer um 117 Plätze vor dem Steirer, ab. Nach Gewinn des ersten und Verlust des zweiten Satzes lag er im dritten Satz bereits mit 1:4 zurück, holte dann aber fünf Games in Folge und gewann, bereits unter Flutlicht, mit 6:4. Jetzt wartet mit Pablo Carreno Busta der Bezwinger von Lukas Neumayer. „Ein großes Danke ans Publikum. Das hat mich getragen. Ich hab‘ immer an mich geglaubt, auch bei 1:4 im dritten Satz nicht aufgesteckt: Jetzt bin ich einmal unheimlich happy und habe am Donnerstag wohl einen noch härteren Gegner vor mir“, so Sorger.