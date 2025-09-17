Vorteilswelt
Tennis-Challenger

Steirer Sorger sorgt für ein Ausrufezeichen!

Steiermark
17.09.2025 20:11
Sebastian Sorger steht im Achtelfinale der LAYJET OPEN.
Sebastian Sorger steht im Achtelfinale der LAYJET OPEN.(Bild: GEPA)

Mit Sandro Kopp und Joel Schwärzler waren schon zwei Österreicher im Achtelfinale der LAYJET OPEN im Sportpark von Bad Waltersdorf gestanden. Zwei weitere hatten am Nachmittag die Chance zum Einzug unter die letzten 16, beide gingen in ihren Spielen über drei Sätze und weit mehr als zwei Stunden. Während es für Lukas Neumayer kein Happy End gab, krönte Sebastian Sorger bereits unter Flutlicht seine starke Leistung mit dem Aufstieg ins Achtelfinale.

Durch ein Wechselbad der Gefühle ging Lukas Neumayer (ATP-Nummer 174) gegen die ehemalige Nummer 10 und derzeitige Nummer 125 der Welt. Nach einer 5:3-Führung im ersten Satz verlor er sieben Games in Folge, ehe er in Satz 2 auf 3:3 ausglich, dem Spanier den Aufschlag zum 5:4 abnahm und ausservierte. Carreno Bustas Break zum 4:2 im dritten Satz war schließlich entscheidend, der Spanier verwertete nach 2:17 Stunden seinen ersten Matchball mit einem Ass.

Joel Schwärzler
Joel Schwärzler(Bild: GEPA)

Eine sensationelle Leistung lieferte der 19-jährige Sebastian Sorger gegen den Slowaken Jozef Kovalik, früher Nummer 80 der Welt, heute als Nummer 515 noch immer um 117 Plätze vor dem Steirer, ab. Nach Gewinn des ersten und Verlust des zweiten Satzes lag er im dritten Satz bereits mit 1:4 zurück, holte dann aber fünf Games in Folge und gewann, bereits unter Flutlicht, mit 6:4. Jetzt wartet mit Pablo Carreno Busta der Bezwinger von Lukas Neumayer. „Ein großes Danke ans Publikum. Das hat mich getragen. Ich hab‘ immer an mich geglaubt, auch bei 1:4 im dritten Satz nicht aufgesteckt: Jetzt bin ich einmal unheimlich happy und habe am Donnerstag wohl einen noch härteren Gegner vor mir“, so Sorger.

Sorger, Joel Schwärzler und Sandro Kopp halten Donnerstag im Achtelfinale unsere Fahnen am Center Court in Bad Waltersdorf hoch. Das erste Match steigt zwischen Schwärzler und Vit Kopriva (Nr. 2) nicht vor 11 Uhr.

