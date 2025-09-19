Fakeshop-Flut: So behält man die „Lederhosen“ an!

Nicht neu, aber immer wieder hundsgemein! Internet-Betrüger nutzen Logos bekannter Unternehmen und Marken, basteln deren Websites täuschend echt nach und wollen Ihnen dort persönliche Daten und/oder Geld stehlen. Und weil am 20. September mit dem Münchner Oktoberfest die Wiesn-Zeit eingeläutet wird, trifft es diesmal die Trachten-Branche!