Ein Jahr lang Streaming zum halben Preis

Jetzt heißt es schnell sein: Vom 18. November bis 1. Dezember 2025 fährt Paramount+ die wohl stärkste Aktion des Jahres – 50 Prozent Rabatt für alle Neukunden. Ob aufs Jahresabo oder auf die ersten drei Monate, der Deal lässt Serien-Fans jubeln.
Diese Black Friday-Aktion ist einfach perfekt, um in die Welt eines Streamingdienstes einzutauchen, der seit Jahren global für Gesprächsstoff sorgt.
Große Serien, große Namen
Denn mit dem Rabatt öffnet sich ein beeindruckendes Serien-Universum:
Die Erfolgsserie Yellowstone führt mit Kevin Costner die Liste an, gefolgt vom Gangster-Hit Tulsa King und dem neuen Paramount-Erfolg Landman. Wer Spannung und starke Charaktere liebt, findet mit exklusiven Originals wie Lioness, Yellowjackets oder der gefeierten Western-Saga 1883 genau das Richtige.
Auch Filmfans bekommen Großes geboten
Zusätzlich erhalten Sie nämlich Zugang zu einem stetig wachsenden Portfolio aus Blockbustern. So ist etwa die komplette Mission: Impossible-Reihe bereit für Sie. Mit Klassikern und Evergreens von CBS, MTV, Showtime und Nickelodeon – von Mobland über The Good Wife bis zu Germany Shore – lässt der Streamingdienst kaum Wünsche offen. Da ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.
Der perfekte Moment zum Einstieg
Noch nie war der Start bei einem Premium-Streamer so günstig. Ob Familien, Serienjunkies, Filmliebhaber oder Nostalgie-Fans: Paramount+ liefert Entertainment nonstop – und das zum halben Preis, ob aufs Jahresabo oder auf die ersten drei Monate.
Wer also schon länger überlegt hat, bekommt jetzt seine Chance: Zuschlagen, sparen, streamen und genießen!