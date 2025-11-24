Das neue Winter-Open-Air in Bad Hofgastein

Wenn im Dezember das Gasteinertal im Winterglanz erstrahlt, startet Bad Hofgastein mit der Premiere von Gastein Sounds spektakulär in die Ski-Saison. Am 12. und 13. Dezember sorgen CRO, Ski Aggu, SDP, Ikkimel und Bella für ein alpines Open-Air-Highlight voller Beats und Bergmagie. Und das Beste: „Krone“-Leser dürfen sich auf sensationelle Gewinne freuen – von Front-of-Stage-Tickets bis zu exklusiven Fan-Packages.
Bad Hofgastein setzt mit dem neuen Winter-Open-Air ein kräftiges Ausrufezeichen in der heimischen Eventszene. Wo sonst Skifahrer ihre ersten Schwünge ziehen, entsteht Mitte Dezember eine eindrucksvolle Festivalarena vor der Kulisse der verschneiten Schlossalm. Zwei Tage lang treffen hier fette Beats auf Bergzauber. Ein Erlebnis, das den Winterurlaub um eine völlig neue Dimension erweitert.
Mit CRO, dem Meister der Panda-Maske und Hitgarant über ein ganzes Jahrzehnt, sowie Ski Aggu, dem Berliner Chart-Phänomen mit Kultstatus, stehen gleich zwei Publikumslieblinge am Start. Ergänzt werden sie durch das energiegeladene Duo SDP, die freche Berliner Club-Ikone Ikkimel und Wiens gefühlvolle Popstimme Bella. Ein Line-up, das sowohl Festivalfans als auch Wintergäste begeistert.
Doch nicht nur musikalisch hat das Gastein Sounds einiges zu bieten: Das gesamte Wochenende ist gespickt mit stimmungsvollen Momenten, Kulinarik, Schneeflocken und Wintermagie. Egal ob ganz vorne vor der Bühne oder gemütlich mit Blick auf die Lichter des Gasteinertals. Weitere Informationen hierzu finden Sie HIER.
Seien Sie live dabei
Und damit nicht genug: Für alle „Krone“ Abonnenten gibt es heuer besonders gute Gründe, sich auf das Festival zu freuen. Die „Krone“ als Partner des Gastein Sounds hat für alle „Krone“- Abonnenten (Print & Digital) ein exklusives Paket zu verlosen. Wir verlosen neben 2 Tagesskipässe für den 13.12. und zwei Front of Stage Tickets für das Gastein Sounds vom 12.12. – 14.12. auch noch zwei Nächte im Doppelzimmer für 2 Personen inkl. Frühstück im Hotel „Das Rauscher“.
Weiters verlosen wir auch noch 2x2 Front auf Stage Tickets für jeweils den 12. Dezember und den 13. Dezember. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 3. Dezember, 09:00 Uhr.
