Das neue Winter-Open-Air in Bad Hofgastein

Seien Sie live dabei

Und damit nicht genug: Für alle „Krone“ Abonnenten gibt es heuer besonders gute Gründe, sich auf das Festival zu freuen. Die „Krone“ als Partner des Gastein Sounds hat für alle „Krone“- Abonnenten (Print & Digital) ein exklusives Paket zu verlosen. Wir verlosen neben 2 Tagesskipässe für den 13.12. und zwei Front of Stage Tickets für das Gastein Sounds vom 12.12. – 14.12. auch noch zwei Nächte im Doppelzimmer für 2 Personen inkl. Frühstück im Hotel „Das Rauscher“.