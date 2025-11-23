Namibia will Handel mit Nashornhörnern zulassen

Namibias Regierung will beispielsweise den Handel mit Elfenbein und Nashornhörnern zulassen. Weitere afrikanische Länder fordern eine Lockerung des Schutzes für Elefanten, Nashörner und Giraffen. In Namibia gehören ungefähr 77 Prozent der Breitmaulnashörner privaten Landbesitzerinnen und Landbesitzern. Sie müssten derzeit aufgrund der Wilderei viel Geld für verstärkte Zäune, Patrouillen und Überwachungssysteme ausgeben, heißt es in einem Antrag des Landes. Um diese Kosten zu decken, seien sie unter anderem auf Trophäenjagd und den Verkauf lebender Tiere angewiesen.