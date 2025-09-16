Vom Start in der Waschküche zum Global Player

Der Aufstieg zum Global Player war bei der Gründung durch die Brüder Alwin und Helmuth Lehner 1955 noch nicht abzusehen – dieser ist aber alles andere als ein Zufall: Mit Technikbegeisterung, Pioniergeist und Teamspirit gelang der beispielhafte Aufstieg vom kleinen Familienbetrieb zum weltweit tätigen Technologiemarktführer für starre Kunststoffverpackungen. Bereits das erste Geschäftsjahr verlief ganz nach Wunsch: Die Investition in eine Spritzgussmaschine machte sich bezahlt. Alwin Lehner konnte seinen Zweitjob beenden, mehr Personal wurde benötigt. Da es im elterliche Wohnhaus allmählich zu eng wurde, musste dies schon bald ausgebaut werden.