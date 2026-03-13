„Reminders Of Him“: Emotionale Roman-Adaption

Zu Beginn ihrer mehrjährigen Haftstrafe hatte Kenna (Monika Monroe) eine Tochter zur Welt gebracht. Das Mädchen fand bei den Eltern ihrer großen Liebe Scotty (Rudy Pankov) ein Zuhause. Doch dieser Mann ist tot – durch Kennas Schuld. Sie war mit ihm im Wagen alkoholisiert gefahren und hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Nun hat man sie entlassen, doch die Tragödie macht sie unfrei.