„Reminders Of Him“: Emotionale Roman-Adaption

Kenna Rowan (Maika Monroe) kommt nach fünf Jahren Haft zurück in ihre Heimat – und hofft, ihre kleine Tochter wiederzusehen. Doch die Menschen, die sich um das Kind kümmern, halten sie auf Abstand. Nur Barbesitzer Ledger (Tyriq Withers) zeigt Verständnis. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu Colleen Hoovers emotionaler Roman-Adaption „Reminders Of Him – Für immer ein Teil von dir“.
Zu Beginn ihrer mehrjährigen Haftstrafe hatte Kenna (Monika Monroe) eine Tochter zur Welt gebracht. Das Mädchen fand bei den Eltern ihrer großen Liebe Scotty (Rudy Pankov) ein Zuhause. Doch dieser Mann ist tot – durch Kennas Schuld. Sie war mit ihm im Wagen alkoholisiert gefahren und hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Nun hat man sie entlassen, doch die Tragödie macht sie unfrei.
Die Adaption des Romans von BookTok-Phänomen Colleen Hoover verquickt Melodram und Sühne mit nicht wenigen inneren Monologen Kennas und verspielt dadurch den narrativen Suspense.
Auch eine neue Romanze (Tyriq Withers aus „Ich weiß, was dugetan hast“ als Barbesitzer und bester Freund des Verstorbenen) bleibt farblos. Dem auf Basis der Young-Adult-Literatur angepeilten großen Gefühlskino fehlt es an echter Emotion, für die ein Coldplay-Song herhalten muss.
