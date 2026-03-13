Hannibals Rückkehr auf den Gletscher erleben

Am 10. April verwandelt sich der Rettenbachferner im Ötztal wieder zum Schlachtfeld. Der karthagische Feldherr Hannibal zieht über die Alpen. Ein weltweit einzigartiges Schauspiel und als „Krone“ Leser können Sie live dabei sein und tolle Preise gewinnen. Als „Krone“-Abonnent haben Sie zusätzlich sogar die Chance auf einen exklusiven Rundflug über Salzburg!
Das Gletscherschauspiel „Hannibal“, das heuer in seine 25. Saison geht, startet wieder traditionell mit einem Prolog aus der Mythologie. Vorgetragen von Harald Krassnitzer. Rom, Karthago, mit Dido und Aeneas und der verlorenen Schlacht von Troja. Hunderte Jahre vor der Geburt von Hannibal. Erst dann kommt der berühmte Feldherr ins Spiel, der 218 vor Christus mit 60.000 Mann und 37 Elefanten die Alpen überquerte und die Römer überrumpelte.
Am Rettenbachferner auf 2670 Meter Seehöhe wird aus diesem Stoff eine spektakuläre Theatershow. Allein die Szenerie ist atemberaubend: Der Horizont zeichnet in der Dämmerung Scherenschnitte der 3000 Meter hohen Berggipfel. Es die größte von der Natur geformte Showbühne der Welt, ein 180-Grad-Panorama. Sölden und Red Bull inszenieren die Alpenquerung Hannibals gemeinsam mit dem Künstlernetzwerk Lawine Torrèn, Regie führt Hubert Lepka. Mit dabei sind Schauspieler, Tänzer, aber auch die Flying Bulls mit historischen Flugzeugen, Paragleiter, 150 Skilehrer als Hannibals Bodentruppe und: 37 Pistenbullys als Elefanten.
In diesem Zusammenspiel von Schauspiel, Dramaturgie, Musik, Licht- und szenischer Pyrotechnik wird das Gletscherschauspiel intensiv wie ein Film, nur passiert alles live.
