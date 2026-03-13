Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnspiel

Hannibals Rückkehr auf den Gletscher erleben

Gewinnspiele
13.03.2026 05:00
(Bild: Ernst Lorenzi Sölden)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Am 10. April verwandelt sich der Rettenbachferner im Ötztal wieder zum Schlachtfeld. Der karthagische Feldherr Hannibal zieht über die Alpen. Ein weltweit einzigartiges Schauspiel und als „Krone“ Leser können Sie live dabei sein und tolle Preise gewinnen. Als „Krone“-Abonnent haben Sie zusätzlich sogar die Chance auf einen exklusiven Rundflug über Salzburg!

Das Gletscherschauspiel „Hannibal“, das heuer in seine 25. Saison geht, startet wieder traditionell mit einem Prolog aus der Mythologie. Vorgetragen von Harald Krassnitzer. Rom, Karthago, mit Dido und Aeneas und der verlorenen Schlacht von Troja. Hunderte Jahre vor der Geburt von Hannibal. Erst dann kommt der berühmte Feldherr ins Spiel, der 218 vor Christus mit 60.000 Mann und 37 Elefanten die Alpen überquerte und die Römer überrumpelte. 

(Bild: ernst lorenzi soelden austria)

Am Rettenbachferner auf 2670 Meter Seehöhe wird aus diesem Stoff eine spektakuläre Theatershow. Allein die Szenerie ist atemberaubend: Der Horizont zeichnet in der Dämmerung Scherenschnitte der 3000 Meter hohen Berggipfel. Es die größte von der Natur geformte Showbühne der Welt, ein 180-Grad-Panorama. Sölden und Red Bull inszenieren die Alpenquerung Hannibals gemeinsam mit dem Künstlernetzwerk Lawine Torrèn, Regie führt Hubert Lepka. Mit dabei sind Schauspieler, Tänzer, aber auch die Flying Bulls mit historischen Flugzeugen, Paragleiter, 150 Skilehrer als Hannibals Bodentruppe und: 37 Pistenbullys als Elefanten.

Hannibals Götter
Hannibals Götter(Bild: Jürgen Skarwan)

Mit der „Krone“ live dabei sein
In diesem Zusammenspiel von Schauspiel, Dramaturgie, Musik, Licht- und szenischer Pyrotechnik wird das Gletscherschauspiel intensiv wie ein Film, nur passiert alles live. Und unmittelbar vor den Augen der Zuschauer und Sie können dabei sein! Die „Krone“ verlost unter allen „Krone“-Abonnenten einen exklusiven Rundflug ab Salzburg mit einem historischen Flying Bulls-Flieger für eine Person.

Zusätzlich verlosen wir unter allen teilnehmenden „Krone“-Lesern und Nicht-Abonnenten ein VIP-Package für das Gletscherschauspiel „Hannibal“ am 10. April 2026. Zusätzlich verlosen wir als Trostpreis auch noch 20x2 Special Guest Tickets für den „Krone“-Bereich inkl. warmer Getränke. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Mitmachen & gewinnen
Rundflug & VIP Package gewinnen
Exklusiver Rundflug ab Salzburg mit einem historischen Flying Bulls-Flieger für eine Person
    VIP-Package für das Gletscherschauspiel "Hannibal" für zwei Personen
    • Hannibal im Pistenbully bei der Generalprobe am 9.4.2026 für 2 Personen
    • 2 VIP-Tickets inklusive Sitzplatz auf der Haupttribüne für die Vorstellung am 10.4.2026 & inkl. Transfer
    • 2 Übernachtungen im DZ inkl. Frühstück in einem Hotel in Sölden
    • 2x 2-Tagesskipass Sölden
    • Testski für Freitag, 10.4. und Samstag, 11.4.2026
    • 1x druckfrisches Hannibal-Buch zum 25-Jahre-Jubiläum mit Signaturen der Hauptdarsteller sowie ein Erinnerungsfoto mit dem Regisseur und den Hannibal-Darstellern im Acrylblock
    Alle Infos & Preise
    1.Auswahl
    2.Registrierung
    3.Formular
    JA, ICH BIN EIN ABONNENT Ich habe ein aktives Abo
    NEIN, ICH BIN KEIN ABONNENT Ich habe derzeit kein aktives Abo
    Sie möchten ein Abo abschließen? Hier klicken
    oder
    Loading...
    00:00 / 00:00
    Abspielen
    Schließen
    Aufklappen
    kein Artikelbild
    Loading...
    Vorige 10 Sekunden
    Zum Vorigen Wechseln
    Abspielen
    Zum Nächsten Wechseln
    Nächste 10 Sekunden
    00:00
    00:00
    1.0x Geschwindigkeit
    Gewinnspiele
    13.03.2026 05:00
    Loading
    Top-3

    Gelesen

    Kommentiert
    Außenpolitik
    Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
    188.091 mal gelesen
    Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
    Außenpolitik
    Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
    163.486 mal gelesen
    Unterhaltung
    ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
    144.169 mal gelesen
    Krone Plus Logo
    Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
    Außenpolitik
    Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
    1452 mal kommentiert
    Außenpolitik
    Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
    1439 mal kommentiert
    Innenpolitik
    Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
    1268 mal kommentiert
    Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
    Newsletter
    Newsletter
    ALLE NEWSLETTER
    Kostenlose Spiele
    Spiel: Solitär
    Solitär
    Spiel: Kreuzworträtsel
    Kreuzworträtsel
    Spiel: Mahjong
    Mahjong
    Spiel: Bubbles Shooter
    Bubbles Shooter
    Spiel: Exchange
    Exchange
    Spiel: Sudoku
    Sudoku
    Spiel: Snake
    Snake
    Vorteilswelt

    Magazine der Kronen Zeitung

    Alle Magazine
    Abo-Service
    Vorteilswelt
    ePaper
    Gewinnspiele
    Community
    Immosuche
    Jobsuche
    Bazar
    • Wien
    • Niederösterreich
    • Burgenland
    • Oberösterreich
    • Kärnten
    • Steiermark
    • Salzburg
    • Tirol
    • Vorarlberg
    Kontakt
    Karriere
    Werbung
    AGB / ANB
    Datenschutz & Cookies
    Offenlegung
    Impressum
    © Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
    Folgen Sie uns auf