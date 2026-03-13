Betrunken am Steuer: Mutter mit Kleinkind gerammt

Nach echter Reue sucht man bei dem 47-Jährigen vergeblich. „Kurz davor hab’ ich einen Streit mit meiner Frau gehabt“, erzählt der Schulwart, warum er sich am 17. Juni 2025 auf einer Tankstelle im 20. Bezirk so stark betrunken hatte, dass er 3,5 Promille erreichte. „Und da fahren Sie noch Auto?“, konfrontiert ihn die Richterin im Wiener Landl. „Ja, es war ein kurzer Weg“, meint der Angeklagte schulterzuckend. Die scharfe Antwort: „Das ist egal. Sie haben ja gesehen, was Schreckliches passieren kann.“