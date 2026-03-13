Vorteilswelt
Formel 1 in China

Mercedes gibt auch im Shanghai-Training den Ton an

Formel 1
13.03.2026 05:33
WM-Leader George Russell ist wohl auch in China wieder Top-Favorit!
WM-Leader George Russell ist wohl auch in China wieder Top-Favorit!(Bild: AFP/HECTOR RETAMAL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mercedes hat im einzigen Training am Shanghai International Circuit den Ton angegeben. Die schnellste Runde drehte dabei Australien-Sieger George Russell, knapp vor seinem Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli. Die anderen Teams wurden auf Distanz gehalten.  

0 Kommentare

Weltmeister Lando Norris konnte dabei noch am besten mithalten. Der McLaren-Pilot war dabei knapp schneller als Teamkollege Oscar Piastri.

Die beiden Ferraris hatten zumindest im Training noch einige Probleme, dem Tempo von Mercedes zu folgen. 

Formel 1
13.03.2026 05:33
Folgen Sie uns auf