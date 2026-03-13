Storchenstreit in Rust! Nistplatz sorgt für Wirbel

Vor Kurzem ließ besagte Wahl-Rusterin wegen geplanter Dacharbeiten das komplette Eisengestell über dem Schornstein absägen – und zwar von Karassowitsch höchstpersönlich. Das bringt Catherine Sica nun erneut auf die Palme. „Wozu gibt es den Naturschutz und die strengen Gesetze, wenn man die Nester entfernen lässt, nur weil man Störche offenbar nicht mag?“, zürnt sie und erzählt von einem abgestürzten Storch mit heraushängender Zunge, den ihre Nachbarin von einem Tierpräparator ausstopfen ließ und in die Einfahrt der besagten Pension gehängt hat. So eine Trophäe sei in einer Storchenstadt „mehr als geschmacklos und unpassend“, kritisiert Sica.