Verkäuferinnen halfen Polizei Ladendieb zu fangen

Zuerst machte er in einer Drogeriemarktfiliale in Bad Goisern lange Finger, dann in der nächsten Zweigstelle in Bad Ischl: Dank der Hilfe vifer Verkäuferinnen konnte die Polizei einen rumänischen Ladendieb erwischen, gegen den bereits eine Festnahmeanordnung vorlag. Dank einer Videoaufzeichnung half ihm auch Leugnen nichts.
Die Polizeiinspektion Bad Goisern wurde am Montag gegen 11.55 Uhr über einen Ladendiebstahl informiert. Aufgrund einer relativ guten Beschreibung fahndeten zwei Streifen im Nahbereich des Tatortes nach dem Täter. Während der Fahndung wurden die Polizisten von einer Filialmitarbeiterin informiert, dass der Gesuchte nun in einer Filiale in Bad Ischl sei.
Er wurde bereits gesucht
Die Polizisten begaben sich sofort dorthin und konnten den Tatverdächtigen, einen 48-jährigen Rumänen aus Italien, vor Ort antreffen. Aufgrund einer Videosichtung konnte der Verdächtige zweifelsfrei identifiziert und festgenommen werden. Während der Erhebungen wurde bekannt, dass gegen den 48-Jährigen eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Graz vorliege.
In die Justizanstalt Wels eingeliefert
Nach der Einvernahme mit einem Dolmetscher wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.