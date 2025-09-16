Verkäuferinnen halfen Polizei Ladendieb zu fangen

Die Polizeiinspektion Bad Goisern wurde am Montag gegen 11.55 Uhr über einen Ladendiebstahl informiert. Aufgrund einer relativ guten Beschreibung fahndeten zwei Streifen im Nahbereich des Tatortes nach dem Täter. Während der Fahndung wurden die Polizisten von einer Filialmitarbeiterin informiert, dass der Gesuchte nun in einer Filiale in Bad Ischl sei.



Er wurde bereits gesucht

Die Polizisten begaben sich sofort dorthin und konnten den Tatverdächtigen, einen 48-jährigen Rumänen aus Italien, vor Ort antreffen. Aufgrund einer Videosichtung konnte der Verdächtige zweifelsfrei identifiziert und festgenommen werden. Während der Erhebungen wurde bekannt, dass gegen den 48-Jährigen eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Graz vorliege.



In die Justizanstalt Wels eingeliefert

Nach der Einvernahme mit einem Dolmetscher wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Wels eingeliefert.